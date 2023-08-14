Rize'de kamyonet duvara çarptı: 2 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Rize'de kamyonet duvara çarptı: 2 yaralı

Kaza Çayeli ilçesi Madenli Fen Lisesi Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 ABA 268 plakalı kamyonetin sürücüsü A.B. (70) Madenli-Seslidere istikametinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Madenli Fen Lisesi mevkiinde iki katlı beton evin bahçe duvarına çarptı.

aw008217-02.jpgKazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yaralanan A.B. ile araçta bulunan S.B.'nin (64) ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Çayeli Devlet Hastanesi götürüldüler.

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