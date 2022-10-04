MHP'li Başkan ''FETÖ'cüsünüz'' dedi AKP'liler salonu terk etti

Milli Gazete'nin haberine göre, Cumhur İttifakı ortağı AKP ile MHP arasında 'FETÖ' tartışması başladı. Rize'de MHP’li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında Çayeli ilçesindeki bazı AKP'lilerin FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Özür bekleyen AKP'liler ise Belediye Meclis Toplantısını terk etti.

MHP’li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin 'FETÖ' iddiaları ekim ayı Çayeli Belediye Meclisi’nde AKP'liler tarafından gündeme getirildi. Toplantıda söz isteyen AKP sırası, Çiftçi’nin iddialarına ilişkin şunları söyledi:

“Bir televizyon programında sarf ettiğiniz FETÖ’cü, kriptocu, basiretsiz, çapsız gibi sözlerinizi şiddetle kınıyor, sizi Milliyetçi Hareket Partisi’ni temsilen görev yapan bir belediye başkanı olarak Cumhur İttifakı paydaşı olmanız sorumluluğu gereği partimiz ve teşkilatımız mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.”

"ÖZÜR DİLEMİYORUM FETÖ'CÜSÜNÜZ"

AKP sıralarından gelen özür talebi üzerine Çiftçi "Hiç de özür dilemiyorum. Sözlerimin arkasındayım. Bu konuda da zerre kadar tereddüt içerisinde değilim. Kesin bilgi ve bulgularım var. Dolayısıyla o gün söylediğim sözleri özür dilemediğim gibi aynen iade ediyorum. Sorun yok. Ben orada söyledim, üzerine alan alsın, almayan da almasın. Siz FETÖ’cüyseniz FETÖ’cüsünüzdür. Değilseniz değilsinizdir" dedi.

Çiftçi " Beni buradan konuşturtmayın. Ben o gün de söyledim. Ben bu şehirde yaşamış, 20 yılını takip etmiş birisiyim. Partinin içinde kimler ne yapmış hepsini biliyorum. Onun için orada da üstü kapalı söyledim. Ama konuşmak isterseniz üstü açık da söylerim. Kimlerin bu işlerin içinde olduğunu, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu… Onun için bu işleri çok karıştırmanın size bir faydası olmaz" diye konuştu.

"YALANDAN KENDİNİZİ AKLAMAYIN"

Çiftçi’nin konuşması üzerine söz alan Çayeli Belediye Meclisi’nin AKP'li üye ve katibi, aynı zamanda AKP Çayeli Kadın Kolları Başkanı Melek Yıldırım söz alarak, “Ben kesinlikle burada tamamen bir terör örgütü olarak atfedilmiş FETÖ olarak anılmak istemiyorum. Eğer ki o bir kişiyse kişiyi söyleyin. Kişi bazında değilse biz burayı terk edeceğiz” dedi.

O sırada Çiftçi, “Etmek istiyorsanız edin” diye yanıt verdi. Çiftçi, devamında “Biz genel anlamda siyasi çalışmalarımızı engellemeye çalışanların bir FETÖ zihniyeti olduğunu söyledik. İnkar edecek halimiz yok. Herkes siyasetin içindeki FETÖ’cülerin kimler olduğunu biliyor. Yalandan kendimizi aklayalım şeyine gitmeyin. Siz bunun muhatabı değilsiniz ki” ifadelerini kullandı.

"MALUMUN İLANIDIR"

AKP sıralarından “Kişiyi açıklayın” ısrarlarına ise Çiftçi, “Onu da bir sonraki televizyon programında söyleyeyim. Yarası olan gocunur. Ben özür dilemiyorum. Dilemeye de niyetim yok. Herkesin bildiği konuları ‘malumu ilam’ olarak konuşmuş oldum” dedi.

AKP'LİLER TOPLANTIYI TERK ETTİ

“Bu kadar ağır bir itham istemiyoruz” diyen AK Partili Yıldırım, ağlayarak toplantıyı terk etti. Yıldırım’ın ardından diğer AK Partili üyeler de toplantıdan çıktı. Bunun üzerine Çiftçi, “Umarım sadece bu mecliste değil diğerlerinde de aynı tavrı göstererek gelmezsiniz” dedi. AKP'Lİlerin toplantıdan ayrılması sonrası sayı çoğunluğu olmadığı için toplantı sonlandırıldı.