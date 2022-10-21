FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki

FETÖ firarisi eski AKP milletvekili ve eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de şu an hangi partiye oy vermezsiniz'' sorusuna, “Zafer Partisi’ne ve Muharrem İnce’nin partisine kesinlikle oy vermem” şeklinde cevap verdi.

"SEN BİR TERÖRİSTSİN"

Bu açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından Hakan Şükür'e tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin. Ellerin kanlı. Zafer Partisi’nin senin oyuna ihtiyacı yok. Üstelik F. Gülen gibi yalancısın. Sen AKP’de iken ben Ergenekon zanlısıydım. Bana nasıl baktıklarını bilirim. Sen depremde ölen eski eşinin cenazesine gitmemiş bir yaratıksın” dedi.

"3 GÜN SÜRE VERİYORUM"

Ümit Özdağ’ın bu açıklamalarına, bir diğer FETÖ firarisi Emre Uslu, “Ya yeter bu kadar takiye fazla. Ey Ümit Özdağ, Cemaatten kimlerle ne pazarlığı yaptığını açıklaman için sana 3 gün veriyorum. Açıklamazsan ben açıklayacağım” ifadeleriyle tepki gösterdi

Ümit Özdağ ise bu açıklamalara, “Hemen Açıkla Emre Uslu. Bir dakika durma. Niye 3 gün bekliyorsun? Neyin pazarlığını yapmışım hemen 1 saniye durmadan açıkla” diye karşılık verdi.

ÖNDER AYTAÇ İDDİASI

Daha sonra Emre Uslu, Özdağ’a, “Hay hay, Önder Aytaç ile herhangi bir yerde buluştunuz konuştunuz mu?” diye sordu.

Özdağ ise bu soruyu, “Türk Ordusuna saldırıları durdurun. Karşılığında Genelkurmay Zaman gazetesi toplantılarına davet etsin dedim. Aytaç da, Genelkurmay Zaman gazetesini basın açıklamalarına davet etsin saldırıları durduralım dedi. Şimdi Gülen’in benim hakkımda 2011’de verdiği emri açıklayayım mı?” ifadeleriyle cevapladı.

İNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fetöcü bit yavrusu Hakan Şükür yine kumpas peşinde. Senin gibi Fetöcü teröristlerle Silivri Mahkemeleri’nde nasıl mücadele ettiysek bugün yine aynı mücadeleyi veririz. Boş konuşma, yalan söyleme git efendilerinin sümüklü mendilini kokla” dedi.