Rize'de ormanlık alanda yangın

Kaynak: İHA
Rize'de ormanlık alanda yangın
Rize’nin Pazar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönümlük arazi zarar gördü.

Rize'nin Seslidere köyünde gece saatlerinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyümeye başladı. Yanan ormanlık alandan çıkan ateş ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangının büyümemesi için söndürme çalışmalarına başladı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine köylülerde yarım etmek için hortumla su tuttu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında 10 dönüm arazi ise zarar gördü. Yangının çıkış sebebi incelemelerin ardından belli olacak.

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