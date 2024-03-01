Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobiller kullanılamaz hale geldi. 34 FNZ 272 plakalı bir aracın motor bölümünden çıkan yangın, kısa sürede diğer araca sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak otomobiller tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.