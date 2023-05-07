Rizespor Samsunspor gibi yapmak istedi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den, TFF 1.Lig’e düşen Ç.Rizespor, kesin olmamakla beraber bana göre bugün işi bitirdi.

Sanıyorum; Yılport Samsunspor’dan sonra, Ç.Rizespor’u da yani ikinci bir Karadeniz takımını da Süper Lig’de yeniden görme ihtimalimiz yükseldi. Giresunspor’un Süper Lig’den düşmeyerek ligde kalması halinde, Çotanaklar ile beraber Trabzonspor ile Süper Lig’de 4 tane Karadeniz temsilcisi olacak gibi duruyor uzun bir zamanın ardından...

Ç.Rizespor bir sezonun ardından Tuzlaspor’un önünde kendi sahasında aldığı net bir galibiyetin ardından, Süper Lig’e göz kırpmasını yönetim kurullarına da bağlamak lazım. Bir ara neredeyse Bülent Korkmaz, taraftar baskısıyla takımın başından gönderilebilirdi ama Korkmaz’ı göndermeyip ona inanarak, devam etmesini sağlayan yeşil mavili yönetime camiasının ‘dua’ etmesi lazım.

Her zaman derim; inandığı teknik adamına tahammül gösteremeyen hiçbir takım başarılı olamaz.

Ç.Rizespor bugün Didi Stadyumu’nda bunu sağladı gibi.

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İstanbul ekibi Tuzlaspor için, bu maçın kendi açısından gerçi çok önemi yoktu.

O yüzden rahattılar. Puan almaya geldiler ama Ç.Rizespor’un sevdiği hafif yağmurlu havada ıslak zemini iyi kullanması ve Bolasıe’nin 2, Benhur’un tek golüyle ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapatması, geçen hafta kaçırdığı iki penaltıyı hafızlardan sildirdi.

Yaklaşık 1,5 ay kadar önce Tuzlaspor’un başına geçen teknik sorumlusu Emre Morgil, takımı gibi stressiz idi. Tabi ki 3 puan için oynadı ama tek puan dahi olmadı.

Orta hakem Burak Kappan’ın da oldukça rahat bir maç yönettiği bu 90 dakika da;ev sahibinde cezalı olan Emirhan ve sakat olan Emircan, Kerem Kalafat, Efe ve kaleci Abdullah Yiğiter sakat olan oyuncularıydı. Abdullah, kaleyi bugün genç kaleci Zafer’e teslim etti.

Rize deplasmanına eksiksiz gelen Mavi Beyazlılar; Sloven kaptanları Rotman ile orta sahalarını toparlamaya çalıştıysa da, Rizespor’un ataklarında bunda çok oyun bozucu olamadı.

Samsunspor’dan sonra, Süper Lig’e direk olarak çıkacak olan 2’nci takım için iddialı durumda olan ve puanını 66’ya çıkaran Ç.Rizespor’un yanı sıra, Sakaryaspor’da aldığı net galibiyetle puanını rakibi Pendikspor önünde 62’ye çıkardı. İddiası matematiksel olarak devam eden Pendikspor ise bu haftayı 61 puanda kapattı.

Yeşil Mavililerin Brezilyalı kaptanı Amilton’un 3-0 öne geçtikten sonra, orta sahada ağır ağabeyi oynatması! Bu maçı aldık havasıydı.

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Gol sayısını attığı iki golle, gol krallığı yarışmasında 17’ye çıkararak 3’ ncü sıraya yerleşen Bolaıse, ilk golde topu elinden kaçıran kaleci Kurtuluş’u altı pasın içinde affetmedi.

Bolaıse’nin 2’ nci golünden sonra, günün en iyi isimlerinden Benhur’un 45 + uzatmanın son dakikasında ayak içiyle köşeye adrese teslim gönderdiği meşin yuvarlak, sahadaki herkesi fizik ve mental olarak rahatlattı diyebilirim! Ayrıca son 10 dakika içinde kornerden gelen topu kafa ile filelere göndermesi güzel oyununu, bir asist ve iki golle taçlandırmasına sebep oldu.

Oyunun üçte birlik son bölümünde;konuk ekibin kazandığı penaltıyı Tuzlasporlu Adeniyi kullandı. Genç eldiven Zafer, bu topu gittiği köşeden çelerek takım arkadaşlarından ‘’Aferin’’i aldı.

Ardından iyi paslarla Rizespor yarı alanına inen Tuzlaspor, iki atağında en son Leya ile bu pozisyonlarını 2 golle süslemesi onlar adına ‘çok şık’ oldu.

Karadeniz ekibinin aldığı bu önemli 4-2’lik galibiyetin ardından, İzmir takımları Göztepe ile deplasmanda ve Altınordu ile içeride oynayacağı, bu son iki maç sezonun kendileri için son tangoları olacak.

Yalnız, bitirmeden şunu yazabilirim: büyük bir sürpriz olmazsa Ç.Rizespor Şampiyo………. gibi.