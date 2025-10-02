Robert Lewandowski'yi resmen duyurdular! Fenerbahçe ilgileniyordu: Lig devine imza atıyor

LaLiga devi Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski için transferde hareketli günler yaşanıyor. Birçok takımın radarında olan Robert Lewandowski geleceği hakkında kararını verdi.

ROBERT LEWANDOWSKI'NİN ADI YENİDEN FENERBAHÇE İLE ANILMAYA BAŞLAMIŞTI

Robert Lewandowski, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile ciddi bir şekilde anılmıştı. Dönemin başkanı Ali Koç'un çok istediği iddia edilen Polonyalı golcünün, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı haberleri basına yansımıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Sadettin Saran'ın da Robert Lewandowski'yi transfer etmek istediği yönünde haberler dış basında yer almıştı.

Tecrübeli santrforun, ocak ayında bordo-lacivertlilerden ayrılacağı kaydedildi.

Nice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldı

Dominik Livakovic'in dünyası başına yıkıldı! Resmi açıklama geldi: Olmaz denilen oldu

ROBERT LEWANDOWSKI MILAN İLE ANLAŞTI

İspanyol basınında yer alan habere göre; Dünyaca ünlü golcünün, İtalya Serie A devi Milan ile anlaştığı iddia edildi. Haberin ayrıntılarında, takımı gençleştirme politikası izleyen Barcelona'nın 37 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılığına sıcak baktığı ve Lewandowski'nin yüksek maaşından kurtulmak için Milan'dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceği aktarıldı.

Bu doğrultuda Milano ekibinin, ocak ayında Lewandowski ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisine haberde yer verildi.

Tribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydı

Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak

Ne yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyor