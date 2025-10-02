Nice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldı

Avrupa futbolunun 2 numaralı orginazsyonunda bu akşam 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe'de moralleri bozacak bir gelişme yaşandı. Kanarya, deneyimli eldiven İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.



27 yaşındaki file bekçisinin, yaşanan bu sakatlığın ardından 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

