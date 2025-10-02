Nice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldı

Nice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Nice ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de moralleri bozacak bir sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.

Avrupa futbolunun 2 numaralı orginazsyonunda bu akşam 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe'de moralleri bozacak bir gelişme yaşandı. Kanarya, deneyimli eldiven İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.

27 yaşındaki file bekçisinin, yaşanan bu sakatlığın ardından 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı!
Güllü’nün ölümü şüpheli bulunmuştu! Cinayet büro harekete geçti... ‘İki erkek’ ayrıntısı her şeyi değiştirdi
Gazeteci Furkan Karabay 3 suçlamadan beraat etti
Müsavat Dervişoğlu’ndan ‘Erdoğan’ cevabı: Bu görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır
Erdoğan’ın sütannesine sürpriz ziyaret
