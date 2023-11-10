Robinson gitti Mason geldi

Basketbol Süper Ligi'nde sakatlığı bulunan Justin Robinson ile yollarını ayıran Merkezefendi Belediyesi Basket, Fransız ekibi Le Mans'tan guard Nate Mason'ı kadrosuna kattı.

28 yaşında, 1.88 m boyundaki Mason, Merkezefendi kadrosunda bulunan Alihan Demir ve Daniel Oturu'nun da mezun olduğu Minnesota Üniversitesi'nde NCAA'de oynadı.

Kariyerinde NBA G League'in yanı sıra İsrail'de Hapoel Eilat ve Rusya'da Avtodor formalarını giyen, geçen sezonu Porto Riko Ligi'nde geçiren Mason, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Le Mans'ta bu sezon 11.3 sayı, 3.8 asist, 2.5 ribaund ortalamaları tutturdu.