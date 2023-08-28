Robot Shopia Erdoğan'ı övünce Oğuzhan Uğur: Parayı vurdu şuan başında yapay da olsa zeka var

Oğuzhan Uğur’un BaBaLa TV’de yayınladığı Mevzular Açık Mikrofon programının konuğu Sophia, sorulara verdiği ilginç cevaplarla izleyenleri hayrete düşürüyor.

‘ERDOĞAN HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM ÇOK NET’

Yayınlanan ikinci fragmanda yapay zekâ robotu Sophia, "Erdoğan hakkında düşüncelerim çok net. O bana çok ilham veriyor. İnsanların hayatını daha iyi hale getirmek için çok çalışıyor. Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.

‘BAŞINDA YAPAY DA OLSA SONUNDA ZEKA VAR’

Oğuzhan Uğur’da robot Sophia’nın cevabının ardından, "Parayı vurdu şu an. Oğlum, başında yapay da olsa sonunda zekâ var. Herkes bizim gibi denyo mu?" dedi.