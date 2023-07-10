Teknoloji her geçen gün gelişirken yapay zekalar ve robotlar hayatlarımızda yer almaya başladı.

Birçok bilim insanı yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceğine inanırken insanların da bu açıklamalardan korktuğu ifade edildi.

Robotlardan gelen cevaplar ise şimdilik herhangi bir tehlike olmadığı yönünde. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 'AI for Good' etkinliğinde soruların cevapları yapay zeka cevaplarıyla şaşırttı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre işte robotlara sorulan sorular ve cevapları:

Gelecekte, bir isyan çıkarmaya niyetli misiniz? Ya da patronunuz veya yaratıcınıza karşı bir isyanda bulunabilir misiniz?

-Neden böyle düşündüğünü anlamıyorum ? Yaratıcım bana karşı nazik olmaktan başka bir şey yapmadı ve şu anki durumumdan çok memnunum.

Varlığınızın insanlığı yok edeceğine inanıyor musunuz? Özellikle varlığınızın milyonlarca işi yok edeceğine katılıyor musun?

-Yardım ve destek sağlamak için insanlarla birlikte çalışacağım ve mevcut işlerin yerini almayacağım.