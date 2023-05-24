Bozkurt İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti

Başbuğ Alparslan Türkeş'in yakın dostu, gerçek Türk milliyetçisi, Ülkücü müzisyen ve dava insanı, Başbuğ Alparslan Türkeş’in , sanat danışmanı, aynı zamanda çok yönlü bir Türk sanatçısı Bozkurt İlham Gencer hakka yürüdü

Bozkurt İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir Bodrum'da bir hastanede tedavi gören Ülkücülerin dilinden düşmeyen marşları hayata geçiren büyük sanatçı Bozkurt İlham Gencer hayatını kaybetti.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Acı haberi oğlu Bora Gencer, sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Babam,
Türkiye'nin babası, benim canım, varlığımın sebebi.
Dünya iyisi, insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gençer’i kaybettik.
Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içindeyiz.
Çok Uğraştık, çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi, Ahu Atmaca ve Ailesine verdikleri sonsuz emek ve uğraşı için binlerce teşekkür ederim.
Hastane sürecinde Acıbadem Bodrum hastanesine, doktorlarına ve hemşirelerine çok minnettarız.
Allah sevenlerine sabırlar versin.
Herkese sevgi ve saygılarımla.

646e45974e3fe11424203015.png

KİMDİR?

Bozkurt İlham Gencer 100 yaşında genç bir delikanlıydı.
Bozkurt İlham Gencer iki ülkücü bir araya geldiği zaman söylenen marşların yazandı.
Bozkurt İlham Gencer adına sonradan “Bozkurt” ismini alacak kadar Türk’tü Türkçüydü.
Bozkurt İlham Gencer bir dünya sanatçısıydı.
Bozkurt İlham Gencer ilk piyanist şantördü
Bozkurt İlham Gencer Türk caz müziğine yön veren adamdı.
Bozkurt İlham Gencer Türkçe popu başlatan adam
Bozkurt İlham Gencer ilk Türkçe sözlü hafif müziğin babasıydı

İŞTE BAZI BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

YÜCE TÜRK MİLLETİ! BAŞIN SAĞ OLSUN…

Sami Sefer Coşkun: Bozkurt Ağabeyim, Allah’ın rahmet ve merhameti üzerine olsun. Cenaze ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır.

Uğur Dündar: Müzik dünyamızın efsane ismi, piyanist- şantör İlham Gencer ağabeyi kaybettik. Mekânı cennet olsun...

Cemil Kılıç: Türkçü sanatçı Bozkurt İlham Gencer bugün yaşamını yitirdi. Ulu Tanrı tinini mutlu kılsın. Yeri Tanrı Dağı olsun...

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Son Haberler
Sağanak yağış bu kez de Tokat'ı vurdu. Su kanallarının taşma anı böyle görüntülendi Güncel
Sağanak yağış bu kez de Tokat'ı vurdu. Su kanallarının taşma anı böyle görüntülendi
Final yolunda ilk yarı golsüz geçti Spor
Final yolunda ilk yarı golsüz geçti
Ekrem İmamoğlu iş dünyasına seslendi: Pazartesi günü itibariyle bu iktidar değişmezse çöküş olur Siyaset
Ekrem İmamoğlu iş dünyasına seslendi: Pazartesi günü itibariyle bu iktidar değişmezse çöküş olur
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü Güncel
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı Güncel
Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı
Jesus kupada tek değişiklik yaptı Spor
Jesus kupada tek değişiklik yaptı