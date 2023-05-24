Bozkurt İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir Bodrum'da bir hastanede tedavi gören Ülkücülerin dilinden düşmeyen marşları hayata geçiren büyük sanatçı Bozkurt İlham Gencer hayatını kaybetti.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Acı haberi oğlu Bora Gencer, sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Babam,

Türkiye'nin babası, benim canım, varlığımın sebebi.

Dünya iyisi, insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gençer’i kaybettik.

Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içindeyiz.

Çok Uğraştık, çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi, Ahu Atmaca ve Ailesine verdikleri sonsuz emek ve uğraşı için binlerce teşekkür ederim.

Hastane sürecinde Acıbadem Bodrum hastanesine, doktorlarına ve hemşirelerine çok minnettarız.

Allah sevenlerine sabırlar versin.

Herkese sevgi ve saygılarımla.

KİMDİR?

Bozkurt İlham Gencer 100 yaşında genç bir delikanlıydı.

Bozkurt İlham Gencer iki ülkücü bir araya geldiği zaman söylenen marşların yazandı.

Bozkurt İlham Gencer adına sonradan “Bozkurt” ismini alacak kadar Türk’tü Türkçüydü.

Bozkurt İlham Gencer bir dünya sanatçısıydı.

Bozkurt İlham Gencer ilk piyanist şantördü

Bozkurt İlham Gencer Türk caz müziğine yön veren adamdı.

Bozkurt İlham Gencer Türkçe popu başlatan adam

Bozkurt İlham Gencer ilk Türkçe sözlü hafif müziğin babasıydı

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Sami Sefer Coşkun: Bozkurt Ağabeyim, Allah’ın rahmet ve merhameti üzerine olsun. Cenaze ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır.

Uğur Dündar: Müzik dünyamızın efsane ismi, piyanist- şantör İlham Gencer ağabeyi kaybettik. Mekânı cennet olsun...

Cemil Kılıç: Türkçü sanatçı Bozkurt İlham Gencer bugün yaşamını yitirdi. Ulu Tanrı tinini mutlu kılsın. Yeri Tanrı Dağı olsun...