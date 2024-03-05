Rögar kapağı bomba gibi patladı! İlaç sıkan işçi ölümden döndü

Kaynak: DHA
Rögar kapağı bomba gibi patladı! İlaç sıkan işçi ölümden döndü
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde sinek ilaçlaması yapıldığı sırada rögarda metan gazı patlaması meydana geldi. Rögar kapağının metrelerce yukarı uçtuğu patlamada bir işçi ölümün kıyısından döndü.

Metan gazı sıkışması nedeniyle rögar kapağının bomba gibi patlaması Adana halkında paniğe sebep oldu.

Sabah saatlerinde İmamoğlu ilçesine bağlı Tuna Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi’nde gerçekleşen olayda korkutan anlar yaşandı.

Belediye işçilerinin rögara sinek ilacı sıktığı esnada, kullandıkları ilaç sıkma makinesinin ateşleme sistemi, metan gazının alevlenmesine sebep oldu.

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Rögar kapağının kapalı olmasından kaynaklı olarak gaz sıkışınca patlama yaşandı.

Patlamanın şiddetiyle rögar kapağı metrelerce yukarı fırlarken, rögardan da alevler çıktı.

Patlamanın etkisi sebebiyle ilaçlama yapan işçi ile çevredekiler kısa süreli korku yaşadı.

Olayda şans eseri hiç kimse yaralanmadı.

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