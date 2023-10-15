Roger Waters'tan İsrail Filistin çatışmasına 4 maddelik çözüm önerisi. Yahudi düşmanı olarak ilan edilmişti

Dünyaca ünlü ock müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail - Filistin çatışmaları sürerken iki devlet arasında çözüm sağlanması için 4 maddelik önerisini açıkladı. Waters. 8 ay önce Almanya Frankfurt belediyesi tarafından Yahudi düşmanı ilan edilerek konseri iptal edilmişti.

Roger Waters'tan İsrail Filistin çatışmasına 4 maddelik çözüm önerisi. Yahudi düşmanı olarak ilan edilmişti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail - Filistin çatışmaları sürerken iki devlet arasında çözüm sağlanması için 4 maddelik önerisini açıkladı.

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"20 YILDIR SÖYLÜYORUM"

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Roger Waters, bölgede yaşananlardan ötürü çok kırgın ve üzgün olduğunu belirterek, "Bunları neredeyse 20 yıldır söylüyorum. Mesajım çok basit. Bunca yıldır kardeşlerimizin eşit haklara sahip olması için tabiatın çağrısına karşı sanki sağır kalmışız gibi hissediyorum. Eşit insan hakları, savaşın tek panzehridir. Geçen cumartesi, savaş suçu iddialarını dinledim ve bunları ayrım yapmadan kınıyorum" dedi.

Roger Waters, Beyrut'ta yaşayan Filistinli bir arkadaşının, 8 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında akrabalarından 11 kişiyi kaybettiğini kendisine bildirdiğini aktardı.

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ÜNLÜ ŞARKICIDAN 4 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Taraflar arasındaki çatışmaların bu şekilde devam edemeyeceğini vurgulayan Roger Waters, 4 maddelik çözüm planını şu ifadelerle sundu.

Birincisi... Derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Kimse kimseyi öldürmemeli.

İkincisi... Büyük bir masa kurulmalı ve bu kötü karışıklık karşısında tek devletli çözüm için çalışmalara başlanmalı. Tüm vatandaşlarına ırk, din ve bir önceki milliyeti fark etmeksizin eşit hak tanıyan yeni bir devlet. Bu yeni devlette, altını çizerek söylüyorum, mutlak bir demokrasi olmalı.

Üçüncüsü... Yeni devlet anayasasında, tıpkı Apartheid sonrası Güney Afrika'da olduğu gibi hakikat ve uzlaşmaya ilişkin hükümler bulunmalı.

Dördüncüsü... Golan Tepeleri bu çözüm planının bir parçası değildir. O tepeler Suriye'ye aittir.

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"HEP BİRLİKTE SAVAŞSIZ BİR DÜNYA SUNALIM"

Roger Waters, kutsal topraklarda bu gerilimin altında yaşayan herkes için gözyaşı döktüğünün altını çizerek, "Hep birlikte savaşsız bir dünya umalım. Evrensel insan haklarına, herkesin hukuk karşısında eşit olduğuna inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Babam, 1914'ten 1944'e kadar bu hayalle yaşadı. İtalya'da Nazilere karşı savaşında bu hayalini savunurken öldü. Bu hayali ben de kuruyorum. İlgili makamlara sesleniyorum. Lütfen durun" çağrısını yaptı.

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