AKP’li belediye tarihi İcadiye Dağ Hamamı'nı katletti. Canım taş duvarları sıvadılar ahşap kolonları betonla kapladılar

AKP’li Üsküdar Belediyesi, 170 yıllık İcadiye Dağ Hamamı’nı restore etti. Yapılan restorasyonda, tarihi taş duvarları içeriden ve dışarıdan sıva ile kapatıldı, ahşap kolonlar ise betonla kaplandı.

AKP’li belediye tarihi İcadiye Dağ Hamamı'nı katletti. Canım taş duvarları sıvadılar ahşap kolonları betonla kapladılar

Tarihi dokusuyla bilinen Üsküdar’ın AKP'li belediyesi, Nevmekan projesi kapsamında 170 yıllık İcadiye Dağ Hamamı’nı restore etti. Oda tv'de yer alan habere göre, tarihi bir hamamdan kütüphane kafeye çevrilen Nevmekan Kuzguncuk'un restorasyonu tepki çekti.

RESTORASYON TEPKİLERE NEDEN OLDU

Tarihi hamamdan kütüphane kafeye dönüştürülen İcadiye Dağ Hamamı'nın tarihi taş duvarları içeriden ve dışarıdan sıva ile kapatıldı, ahşap kolonları betonla kaplandı, içerisi yepyeni mermerlerle çevrildi.

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NEVMEKAN KUZGUNCUK

Restore edilmiş hali ve yeni adıyla Nevmekan Kuzguncuk, Şeyhülislam Arif Hikmet tarafından 1855’te dağ hamamı olarak yaptırıldı. Arif Hikmet, bu hamamı Medine'de kurduğu kütüphaneyi finanse etmek üzere kurdu. Hamam, bu haliyle uzun yıllar boyunda İstanbul’a hizmet verdi. 1905 ve 1970 yıllarında iki kez onarım geçiren hamam, 2000 yıllarında kullanılmayacak durumdaydı.

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