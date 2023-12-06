Roma’da Türk Kahvesi tanıtıldı

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle Roma ‘da Türk Kahvesi tanıtıldı.

KAYNAK: AA
Roma’da Türk Kahvesi tanıtıldı

UNESCO 2013 yılını Türk Kahve Kültürü ve Geleneği'ni İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne alması sebebiyle her yıl Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanan 5 Aralık'ta YEE Roma Türk Kültürü Merkezi'nde özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

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Roma Türk Kültürü Merkezi, bu özel gün dolayısıyla "Kahve içmeyi bekliyoruz" sloganıyla gün boyu kapılarını halka açtı.

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Gelen konuklara Türk kahvesi ve Türk lokumu ikram edildi. Ayrıca davetlilere, Türk kahvesinin yapımına ve özelliklerine dair bilgi verildi.

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