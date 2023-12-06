Roma’da Türk Kahvesi tanıtıldı

UNESCO 2013 yılını Türk Kahve Kültürü ve Geleneği'ni İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne alması sebebiyle her yıl Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanan 5 Aralık'ta YEE Roma Türk Kültürü Merkezi'nde özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Roma Türk Kültürü Merkezi, bu özel gün dolayısıyla "Kahve içmeyi bekliyoruz" sloganıyla gün boyu kapılarını halka açtı.

Gelen konuklara Türk kahvesi ve Türk lokumu ikram edildi. Ayrıca davetlilere, Türk kahvesinin yapımına ve özelliklerine dair bilgi verildi.