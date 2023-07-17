Roma'nın simgesi Kolezyum üçüncü kez tahrip edildi

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum, birkaç hafta içinde üçüncü kez tahrip edildi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan Jandarması (Carabinieri), dün 17 yaşındaki bir Alman öğrenciyi yanında öğretmeniyle gezerken Kolzeyum'un zemin katındaki duvara bir şeyler kazırken yakalandı.

Tarihi yapıya bir diğer zarar verme girişimi ise geçen cuma yaşandı. Ailesiyle tatile gelen 17 yaşındaki İsviçreli bir öğrenci, Kolezyum'un duvarına isminin baş harfini kazırken bir turist rehberi tarafından videoya alındı. Rehberin, Kolezyum'a zarar veren genç kızı yetkililere bildirdiği kaydedildi.

TAHRİBATA TEPKİ

Olay anına ilişkin videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine pek çok kullanıcı da Kolezyum'u tahrip eden kıza tepki gösterdi.

Kolezyum'a zarar veren her iki turistin de 15 biner euro para cezası ve 5'er yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Asıl adı "Flavian Amfiteatr" olan yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum, 23 Haziran'da da İngiltere'de yaşayan Bulgar asıllı bir kişi tarafından tahrip edilmişti. Adının Ivan olduğu belirtilen kişi, Kolezyum'un duvarına "Ivan + Hayler 23/6/23" yazdığı videonun sosyal medyada infiale yol açması üzerine Roma Belediyesi'ne özür mektubu göndermişti.