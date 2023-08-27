Romanya’da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 ölü, 33 yaralı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Romanya’da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 ölü, 33 yaralı

Bükreş’teki bir akaryakıt istasyonunda art arda iki patlama meydana geldi.

Feci patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 26’sı itfaiye eri olmak üzere 33 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk patlamanın bölgede büyük bir yangına yol açtığı, alevlerin ise iki tanka ve yakınlardaki bir eve sıçradığı öğrenildi.

Yangının henüz söndürülmediğini açıklayan yetkililer, yanan tankların risk oluşturması nedeniyle daha fazla patlama yaşanabileceğini söyledi.

Patlamanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Halay sevdası yağmur dinlemedi: Masa ve sandalyelerle böyle halay çektiler Yaşam
Halay sevdası yağmur dinlemedi: Masa ve sandalyelerle böyle halay çektiler
Önce yağış sonra ‘kavurucu sıcak’ geliyor. O bölgeler dikkat Yaşam
Önce yağış sonra ‘kavurucu sıcak’ geliyor. O bölgeler dikkat
Prizde unutulan şarj aleti evi küle çevirdi Yaşam
Prizde unutulan şarj aleti evi küle çevirdi
Marketteki dansıyla milyonların kalbine girmişti. 15 gündür kayıp olan Nimet hoca bakın nerede bulundu Yaşam
Marketteki dansıyla milyonların kalbine girmişti. 15 gündür kayıp olan Nimet hoca bakın nerede bulundu
Mehmet Şimşek'ten vergisiz telefon açıklaması: 15 model üzerinde çalışma yapıyoruz Güncel
Mehmet Şimşek'ten vergisiz telefon açıklaması: 15 model üzerinde çalışma yapıyoruz
Türkiye’nin can suyu Büyük Menderes'te korkutan manzara: Sular çekilince ortaya çıktı Yaşam
Türkiye’nin can suyu Büyük Menderes'te korkutan manzara: Sular çekilince ortaya çıktı