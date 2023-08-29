Romanya'daki doğal gaz sahası patlamasından yeni görüntü

İki gün önce Romanya'nın Bükreş kentinde ruhsatsız LPG istasyonunda patlamalar oldu. Olay, akşam saatlerinde başkent Bükreş'e 10 kilometre uzaklıkta Crevedia'da meydana geldi.

Yaşanan patlamaların oluşturduğu devasa alevler gökyüzüne yükselirken, pek çok itfaiye ve sağlık görevlisi olay yerine gönderildi.

Romanya Acil Durumlar Dairesi (DSU) Başkanı Raed Arafat, istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

DEVASA PATLAMAYA DAİR YENİ GÖRÜNTÜLER

Yaşanan patlama sıcaklığını korurken o ana dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

LPG istasyonunda meydana gelen patlamanın büyüklüğü alevlerin metrelerce yüksekliğe çıkmasından belli oluyor.