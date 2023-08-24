Romanya’dan gelen TIR devrildi, sürücü öldü

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda ağaçlığa çarptı

DHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapan Romanya plakalı TIR’ın kavşağa geldiği sırada yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu yaşandı. TIR, yol kenarındaki ağaçlığa çarparak devrildi.

Kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kalbi duran TIR sürücüsü Tiving İon’a müdahale etti. Kalp masajıyla hayata döndürülen İon, hastaneye kaldırıldı. Ancak İon, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.