Romanyalı öğrencinin 23 Nisan gösterisi sosyal medyayı salladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Romanyalı öğrencinin 23 Nisan gösterisi sosyal medyayı salladı!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gösteri sergileyen Romanyalı değişim öğrencisinin "Made in Romania" performansı sosyal medyada gündem oldu.

Romanya kökenli bir değişim öğrencisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sergilediği performansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öğrencinin "Made in Romania" performansı, izleyiciler arasında büyük ilgi gördü ve kısa sürede viral hale geldi.

Ionut Cercel'in 2008 yılında çıkardığı "Made in Romania" isimli parçası şu an bile sosyal medyada popülerliğini korumakta. Romanyalı öğrencinin performansının bu kadar popüler olmasının nedenini de şarkının halen çok sevilmesine bağlayabiliriz.

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