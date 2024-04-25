Tesla'nın otonom sürüş modu artık dönüş sinyallerini görselleştiriyor

Tesla, otonom sürüş modunu daha da geliştirmeye devam ediyor. Son güncelleme ile birlikte Tesla araçlarında bulunan otonom sürüş modu, artık diğer araçların dönüş sinyallerini görselleştirerek sürücülere fazlasıyla kolaylık sağlıyor. Bu güncelleme sayesinde sürücüler, araçlarının ekranında diğer araçların dönüş sinyallerini görebiliyor ve bu da manevra yapmayı daha güvenli hale getiriyor. Tesla'nın otonom sürüş modunda yapmanız gereken tek şey, aracınıza binip sırtınızı koltuğa yaslamak. Bu gelişme, otonom sürüş teknolojisinin geleceği hakkında heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor.