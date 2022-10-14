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Romatizmalıları üzecek haber: Kaplıca romatizmaya iyi gelmiyor

Prof. Dr. Ömer Kuru Kuru, romatizmalıları ilgilendiren bir açıklama yaptı. “Kaplıcalar iltihaplı romatizmaya iyi gelmez” dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 11:23
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Romatizmalıları üzecek haber: Kaplıca romatizmaya iyi gelmiyor

Romatizmalıları üzecek haber: Kaplıca romatizmaya iyi gelmiyor
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu da olan Romatizma ve Ağrı Derneği (RADER) Yönetim Kurulu Başkanı, dünyada en sık görülen iltihaplı romatizmal hastalıklar arasında romatoid artritin ilk sırada yer aldığını vurguladı, dünyada görülme sıklığının yaklaşık yüzde 1, Türkiye'de görülme sıklığının ise yüzde 0,5 ila 1 arasında olduğunu açıkladı.

Hastalığın sebebinin tam olarak bilinmediğine değinen Prof. Kuru, doktorlar arasında genetik yatkınlığı olanlarda, araya tetikleyici bir faktörün girmesi sonucunda romatoid artritin başladığı, bu faktör ya da ajan daha sonra aradan çekilse bile otoimmün olayların hastalığı devam ettirdiği görüşünün hakim olduğunu anlattı.

Prof. Kuru, romatoid artritin temel olarak eklemleri tutarak harabiyet ve fonksiyon bozukluğu yapan, ayrıca kalp, akciğerler, böbrekler ya da damarlar gibi diğer sistemleri de etkileyebilen bir rahatsızlık olduğunu kaydetti.

Tetikleyici faktörler arasında en bilinenin genetik yatkınlık olduğuna işaret eden Prof. Kuru, şunları söyledi:

" Diş etinde hastalık yapan bir bakterinin hastalığı tetikleyebileceğine dair son dönemde önemli çalışmalar var. İkinci faktör sigara. Sigara, romatoid artritin hem ortaya çıkmasını hem de daha ağır seyretmesini sağlayan çok önemli bir faktör. Son dönemde bağırsak mikrobiyotası üzerindeki değişikliklerin de hastalığı tetikleyebileceği yönünde görüşler var."

KADINLARDA DAHA SIK RASTLANIYOR

Prof. Dr. Ömer Kuru, romatoid artritin kadınlarda daha sık görüldüğünü, hastalığın her 3 kadına karşılık 1 erkekte ortaya çıktığını belirtti. Romatoid artritin her yaş grubunda görüldüğünü ancak 35 ila 50 yaşları arasında görülme sıklığının zirve yaptığını belirten Prof. Kuru, "Daha ileri yaşlarda görüldüğünde bu, 'Geç ya da yaşlı başlangıçlı romatoid artrit', daha erken yaşlarda görüldüğünde de 'juvenil romatoid artrit' yani çocukluk çağı romatoid artriti adını alıyor." dedi, “Kadınlarda daha sık görülmesinin en başta gelen nedenleri arasında hormonal faktörler gelir.” diye de ekledi.

ERKEN TANI VE TEDAVİYLE HASTALIKTA ŞİFA ELDE ETMEK MÜMKÜN

Prof. Dr. Kuru, romatoid artritin nedeninin kesin olarak bilinmediğinin altını çizdi ve şunları söyledi:

“Kortizon diye tabir edilen, halkın kullanmaktan çekindiği ilaçlara da tedavide yer verilir. Kaplıca tedavisinin iyi geldiği romatizmal hastalıklar vardır, örneğin eklem kireçlenmeleri, yumuşak doku romatizmaları gibi, bunlarda iltihap yoktur, dolayısıyla bunlara sıcak iyi gelir. Ama vücutta iltihabın hüküm sürdüğü bu hastalıkta kaplıca tedavisi gibi sıcak tedaviler iyi gelmez. Geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, bitkisel yöntemlerin, akupunktur tedavisi gibi yöntemlerin romatoid artrit tedavisinde, dünyanın kabul ettiği bilimsel yayınlarda, etkinlikleri gösterilmemiştir."

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