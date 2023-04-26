Ronaldo'nun ilişkisi sallantıda

Arabistan'da zor zamanlar geçiren ve yaptıklarıyla gündem olan Cristiano Ronaldo'nun sorunlarına özel hayatı da eklendi.

Ronaldo'nun ilişkisi sallantıda

Manchester United ile anlaşmalı olarak yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a imza attı. Ancak yıldız oyuncu orada da hareketleriyle gündem oldu. Maç içi ve maçın ardından yaptığı hareketlerle oyuncunun agresif halleri dikkat çekti. Buna özel hayatı da eklendi.

GEORGİNA'YA SERVET ÖDEYEBİLİR
Son olarak Mundo Depotivo, Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan'da sorunlar yaşadığını yazmıştı. CMTV'nin haberine göre ise; Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in zor günlerden geçtiğini yazdı. Habere göre 8 yıldır beraber olan çift ayrılmak üzere. Ayrılık gerçekleşirse eğer Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e 350 milyon Euro ödeyebilir. Bu para Ronaldo'nun servetinin yüzde 35'ine tekabül ediyor.

"SÜREKLİ HARCIYOR"
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'in sürekli alışveriş yapmasından şikayet etmişti. Ronaldo'nun "Georgine gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor." dediği öğrenildi.


Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin geçen yıl doğan kızları Bella'nın yanı sıra 5 yaşında Alana adında bir kızları daha bulunuyor. Ayrıca Ronaldo'nun Rodriguez ile birlikteliğinden önce dünyaya gelen 12 yaşında Cristiano Jr adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden doğan 5 yaşında Eva ve Mateo adında ikizleri var.

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