Cristiano Ronaldo Ramazan paylaşımı yaptı

Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

''TÜM MÜSLÜMANLARIN RAMAZAN AYI MÜBAREK OLSUN''

Ramazan ayı ile ilgili bir paylaşım yapan Ronaldo, "Tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

AL NASSR PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr'da 26 resmi maça çıktı.

38 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.