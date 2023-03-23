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Cristiano Ronaldo Ramazan paylaşımı yaptı

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da oynayan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan Ramazan paylaşımı yaptı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:50
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Ronaldo'dan Ramazan paylaşımı

Cristiano Ronaldo Ramazan paylaşımı yaptı
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Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

''TÜM MÜSLÜMANLARIN RAMAZAN AYI MÜBAREK OLSUN''
Ramazan ayı ile ilgili bir paylaşım yapan Ronaldo, "Tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

AL NASSR PERFORMANSI
Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr'da 26 resmi maça çıktı. 

38 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

 

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