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  • Cristiano Ronaldo'ya Venezuelalı güzelden bomba suçlama. ''Benimle cinsel ilişkiye girdi''

Cristiano Ronaldo'ya Venezuelalı güzelden bomba suçlama. ''Benimle cinsel ilişkiye girdi''

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun adı flaş bir suçlama ile anıldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 15:40
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''Benimle cinsel ilişkiye girdi'' Cristiano Ronaldo'ya Venezuelalı güzelden bomba suçlama

Cristiano Ronaldo'ya Venezuelalı güzelden bomba suçlama. ''Benimle cinsel ilişkiye girdi''
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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'ya flaş bir suçlama yapıldı.

Venezuelalı model Georgilaya, Instagram hesabından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile bir gece geçirdiğini iddia etti. 

CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Georgilaya, Mart 2022'de Cristiano Ronaldo ile cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti. 

Genç model, Portekizli oyuncularla selfie çektikten sonra, Cristiano Ronaldo'dan onu odasına davet eden bir yazılı mesaj aldığını ifade etti.

AÇIKLAMA YAPTI
Instagram fenomeni yaptığı açıklamada, "Mesajı okuduğumda oraya gidersem konuşur, birbirimizi daha iyi tanırız ve daha fazla fotoğraf çekeriz diye düşündüm. Birlikte bir gece geçirdik. Buna ben de izin verdim. Ronaldo'nun şöhreti ve gücü tarafından manipüle edildiğimi hissettim." dedi.

RONALDO CEPHESİ OLAYI YALANLADI
Cristiano Ronaldo ise menajeri aracılığıyla bu duruma tepki gösterdi. 

Georgilaya'nın iddialarını yalanladı. 

Portekiz Correio da Manha gazetesinin haberine göre, Ronaldo cephesi, "Bu kesinlikle yanlış ve karalayıcı bir itham." ifadelerini kullandı.

''HER ŞEYİN ŞEREFİNE GÜLÜMSÜYORUM''
Instagram'da yeni video yayınlamayan Georgi Laya ise şifreli bir mesajla bu yalanlamaya yanıt verdi. 

"Bugün uğruna ağladığım her şeyin şerefine gülümsüyorum."

 

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