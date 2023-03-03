4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ronaldo atana kadar devam. Al-Nassr 90'dan sonra 3 golle kazandı

Ronaldo atana kadar devam. Al-Nassr 90'dan sonra 3 golle kazandı

Suudi Arabistan Ligi'nin 19. haftasından Rudi Garcia'nın ekibi Al-Nassr ile Zdravko Lograrocic'in ekibi Al Batin karşı karşıya geldiği maçta enteresan olaylar yaşandı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 23:09
Takip Et

Al-Nassr 90'dan sonra 3 gol attı

Ronaldo atana kadar devam. Al-Nassr 90'dan sonra 3 golle kazandı
+
Aa
-

Mrsool Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Al-Nassr 3-1 kazanırken galibiyet golleri; 90+3'te Abdulrahman Ghareeb, 90+12'de Muhammed Al Fatil ve 90+14'te Muhammed Maran kaydetti. Konuk ekip Al Batin'in tek golü ise 17. dakikada Renzo Lopez'den geldi.
Al-Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo 90 dakika sahada kalırken, skora katkı yapamadı. Bu sonuçla birlikte Al-Nassr 46 puanla liderliğini sürdürürken, Al Batin, 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Al-Nassr deplasmanda en yakın takipçisi Al Ittihad ile karşılaşırken, Al Batin evinde Khaleej'i konuk edecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
2
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
3
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
4
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
5
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
6
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
7
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Beyaz Saray'da Biden-Scholz görüşmesi
﻿Beyaz Saray'da Biden-Scholz görüşmesi
﻿Beyaz Saray'da Biden-Scholz görüşmesi
﻿Şoför önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptı, tır devrildi
﻿Şoför önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptı, tır devrildi
﻿Şoför önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptı, tır devrildi
﻿Dünya rekoru Ataköy'de kırıldı
﻿Dünya rekoru Ataköy'de kırıldı
﻿Dünya rekoru Ataköy'de kırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.