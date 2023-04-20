Ronaldo'dan tribünlere skandal hareket. 'Messi' tezahüratı sonrası tribünler şaşkına döndü

Al Nassr'ın Al Hilal'e 2-0 yenilmesinin ardından Cristiano Ronaldo, soyunma odasına yönelirken ilginç bir harekete imza attı.

Ronaldo'dan tribünlere skandal hareket. 'Messi' tezahüratı sonrası tribünler şaşkına döndü

Editör: Barış Atakan

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, soyunma odasına giderken skandal bir harekete imza attı.

"YAKIŞMADI RONALDO"
Al Hilal'e 2-0 yenilmelerinin ardından Ronaldo, soyunma odasına giderken rakip takımın taraftarının 'Messi' tezahüratına ithafen cinsel organına dokundu. Dünya çapında futbolcu olmak isteyen birçok kişinin idolü olan Ronaldo'nun yaptığı çirkin hareket tepki çekti. Dünya çapından futbolseverler "Yakışmadı Ronaldo" yorumunda bulundu.

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