Lionel Messi kadro dışı bırakıldı. Sıcak gelişme

PSG, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi kadro dışı bırakma kararı aldı.

Lionel Messi kadro dışı bırakıldı. Sıcak gelişme

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 33. haftasında sahasında Lorient'e 2-1 mağlup oldu.

PSG 75 puanda kalırken en yakın takipçisi Marsilya, Auxerre'yi 2-1 yenerek puan farkını 5'e indirdi.

MESSI SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ
Arjantinli yıldız Lionel Messi, yenilginin ertesi günü ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a gitti.
Messi, Suudi Arabistan'ın bir süredir futbol elçiliğini yapıyor.

BU GEZİ PAHALIYA PATLADI
Lionel Messi'nin bu gezisi, PSG'yi kızdırdı.

L'equipe'in haberine göre PSG, Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bıraktı.

Messi iki hafta boyunca antrenman ve maçlara katılamayacak.

Ayrıca 2 haftalık maaşı oyuncuya ödenmeyecek.

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