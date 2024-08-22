Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra yapacağı iş belli oldu. Şimdiden kolları sıvadı

Attığı fantastik golleri, prime zamanındaki ardı arkasına çalım atıp rakip takımı ipe dizmeleri, milyonlarca kez izlenen serbest vuruşları, sert şutları, vücudu ve karizması ile milyarlarca insana göre dünyanın en iyi futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, attığı yeni adım ile gündem oldu.

All-Nasr takımına gitmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Ronaldo, Avrupa Kupası turnuvasındaki performansından sonra “Artık bırakma zamanı geldi” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

YENİ İŞİ BELLİ OLDU. O ARTIK YOUTUBER

Futbolu bırakması artık kendisini sevenler tarafından dile getirilen Ronaldo, yakın zamanda bırakmasına kesin gözü ile bakılan altın kariyeri sonrasında YouTube işine atılacağa benziyor. X ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşım ile açtığı YouTube kanalının reklamını yapan Ronaldo’nun şimdiden yüklediği 19 video ile beraber 15.8 milyon takipçisi oldu.

HER SANİYE ABONE SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Birçok ünlü ismin katıldığı YouTube platformunda bugüne kadar en fazla takipçiye sahip olan kişi Mr. Beast olarak biliniyor. 311 milyon takipçili Mr.Beast’ın en büyük rakibi Ronaldo olacak. Daha yeni olmasına rağmen 16 milyon olan takipçi sayılı Ronaldo’nun YouTube hesabının takipçisi ile Mr.Beast’ın takipçi sayısının anlık verileri YouTube’da canlı yayınla yarıştırılıyor.

Canlı verilerde Ronaldo’nun yükselişini görenler gözlerine inanamadı. Kariyeri gibi hızla yükselen takipçi sayısı ile Ronaldo’nun YouTube’da damga vuracağına kesin gözü ile bakılıyor.