Ronaldo için Suudi Arabistan'da kanun değişiyor: Georgina Rodriguez'e kral izin verdi 

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez için kanun gözardı edildi. Genç kadına Suudi Arabistan kralından özel çıktı.

Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşaması yasak.

Ronaldo da uzun süredir birlikte yaşamasına, hatta çocuklarının da olmasına rağmen Georgina Rodriguez'le evli değil.

Ancak sorun Suudi Arabistan yetkililerinin devreye girmesiyle kraldan özen alınarak çözüldü.