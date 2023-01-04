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Ronaldo iki maç sonra sahada: Ceza nedeniyle oynamayacak

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile ilk maçına çıkmaya hazırlanırken daha önce kırdığı cep telefonu Portekizli yıldızın peşini bırakmadı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 21:37
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Ceza peşini bırakmadı. Ronaldo'nun başı dertte

Ronaldo iki maç sonra sahada: Ceza nedeniyle oynamayacak
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Al Nassr ile anlaştıktan sonra ihtişamlı bir törenle Suudi Arabistan ekibine imza atan Cristiano Ronaldo ilk maçına çıkmak için beklemek zorunda kalacak. Perşembe günü evinde Al Taee ile karşılaşacak Al Nassr'da tüm biletler çoktan satıldı. Ancak Ronaldo bu maçta görev yapamaycak.

TARAFTAR ÖZEL DAVETİNİ REDDETTİ

AS gazetesinde yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da oynarken yaşadığı bir olay Suudi Arabistan'da da peşini bırakmadı. Ronaldo, Everton maçında tünele doğru ilerlerken bir Everton taraftarının eline sert bir şekilde vurmuştu. Yere düşen cep telefonu kırılırken o taraftar daha sonra Ronaldo'nun özrünü ve özel davetini reddetmişti.

Habere göre bu olay nedeniyle 2 maç ceza alan Ronaldo, Manchester United'dan ayrılsa bile kurallara göre cezadan kurtulamadı.

OCAK SONU SAHADA

Al Nassr'ın önümüzdeki iki maçında görev yapamayacak olan Ronaldo, Al Taee mücadelesinin yanı sıra deplasmanda lider Al Shabab ile oynanacak mücadelede de forma giyemeyecek. Böylece Ronaldo yeni takımıyla ilk maçına 21 Ocak'taki Al Ittifaq mücadelesinde çıkabilecek. 

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