Ronaldo'nun Aboubakar'a ne dediği ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr mesaisi resmen başladı. Portekizli yıldız kendisi için düzenlenen ihtişamlı törende taraftarların karşısına çıktı.

Ronaldo, ilk antrenmanına çıkmadan önce soyunma odasında yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Tüm futbolcuların tek tek elini sıkan Ronaldo, sıra Aboubakar'a geldiğinde Kamerunlu golcüye sarıldı ve ikili arasında küçük bir konuşma geçti. Ardından iki oyuncu da birbirine gülümsedi.

İKİLİ NE KONUŞTU

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın doktoru Joao Carlos Noronha'dan Kamerunlu forvete selam getirdi.

Ronaldo, "Noronha sana sevgilerini gönderdi" dedi. Aboubakar ise gülümseyerek teşekkür etti.

Kamerunlu yıldız Porto'da oynadığı dönem dizinden ağır bir sakatlık geçirmişti. O dönem Aboubakar'ın ameliyatını Joao Carlos Noronha gerçekleştirmişti.

Öte yandan Vincent Aboubakar'ın adı, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United ile anılmaya devam ediyor.