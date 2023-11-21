Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi

İspanyol kaleci David De Gea, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'dan gelen haftalık 570 bin Euro'luk maaşı eşi istemediği için reddetti.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 1

Bir dönem İspanya Milli Takımı'nın vazgeçilmezi olan, dünyanın en iyi kalecileri arasında yer alan David De Gea, çalkantılı geçen Manchester United macerasının ardından sezon başında boşta kalmıştı.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 2

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan 33 yaşındaki İspanyol file bekçisine geçtiğimiz günlerde müthiş bir teklif yapıldı.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 3

The Sun'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr; De Gea'ya haftalık 570 bin Euro (Yaklaşık 18 milyon TL) kazanacağı bir sözleşme önerdi.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 4

Ancak De Gea için büyük bir sorun vardı. İspanyol kalecinin eşi Edurne Garcia, Suudi Arabistan'a gitmek istemiyordu.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 5

O da eşini kırmadı ve haftalık 570 bin Euro'yu elinin tersiyle itti.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 6

De Gea'ya, Al Nassr dışında David Beckham'ın sahibi olduğu ve Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'den de bir teklif olduğu kaydedildi.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 7

33 yaşındaki file bekçisinin eşi Garcia'nın, De Gea'nın Amerika'ya, özellikle Miami'ye transfer olmasını istediği vurgulandı.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 8

David De Gea'nın eşi Edurne García Almagro, bilinen ismiyle Edurne, İspanyol pop şarkıcısı, oyuncu ve TV sunucusu.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 9

2005 yılının sonlarında televizyon yetenek gösterisi Operación Triunfo'na katıldı.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 10

2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İspanya'yı "Amanecer" adlı şarkı ile temsil etmiş ve 21. oldu.

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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 11
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 12
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 13
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 14
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 15
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 16
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 17
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 18
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 19
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 20
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 21
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 22
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 23
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 24
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Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi 25
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