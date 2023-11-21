Ronaldo'ya takım arkadaşı olacaktı karısı izin vermedi

İspanyol kaleci David De Gea, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'dan gelen haftalık 570 bin Euro'luk maaşı eşi istemediği için reddetti.
Bir dönem İspanya Milli Takımı'nın vazgeçilmezi olan, dünyanın en iyi kalecileri arasında yer alan David De Gea, çalkantılı geçen Manchester United macerasının ardından sezon başında boşta kalmıştı.
İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan 33 yaşındaki İspanyol file bekçisine geçtiğimiz günlerde müthiş bir teklif yapıldı.
The Sun'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr; De Gea'ya haftalık 570 bin Euro (Yaklaşık 18 milyon TL) kazanacağı bir sözleşme önerdi.
Ancak De Gea için büyük bir sorun vardı. İspanyol kalecinin eşi Edurne Garcia, Suudi Arabistan'a gitmek istemiyordu.
O da eşini kırmadı ve haftalık 570 bin Euro'yu elinin tersiyle itti.
De Gea'ya, Al Nassr dışında David Beckham'ın sahibi olduğu ve Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'den de bir teklif olduğu kaydedildi.
33 yaşındaki file bekçisinin eşi Garcia'nın, De Gea'nın Amerika'ya, özellikle Miami'ye transfer olmasını istediği vurgulandı.
David De Gea'nın eşi Edurne García Almagro, bilinen ismiyle Edurne, İspanyol pop şarkıcısı, oyuncu ve TV sunucusu.
2005 yılının sonlarında televizyon yetenek gösterisi Operación Triunfo'na katıldı.
2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İspanya'yı "Amanecer" adlı şarkı ile temsil etmiş ve 21. oldu.