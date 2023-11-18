Zehra Güneş'le Marina Markova buluşacak. Yer yerinden oynayacak. İki güzelin nefes kesen pozları

Zehra Güneş'in takımı Vakıfbank'ın Muratpaşa Belediyesi'nde oynayan Rus voleybolcu Marina Markova'yı transfer etmeyi planladığı ileri sürüldü.

Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
Zehra Güneş'le Marina Markova buluşacak. Yer yerinden oynayacak. İki güzelin nefes kesen pozları

Sultanlar Ligi'nin iki güzel voleybolcusu Zehra Güneş'le Marina Markova'nın aynı takımda buluşabileceği öğrenildi.

Vakıfbank'ta forma giyen Gabi'nin İtalyan takımı Imoco ile görüştüğü ve anlaşma aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Vakıfbank'ın Muratpaşa Belediyespor'da başarısıyla dikkatleri çeken Rus voleybolcu Marina Markova'yı transfer etmeyi planladığı belirtildi.

Vakıfbank'ın Zehra Güneş ve Cansu Özbay'ın bitecek sözleşmelerini uzatma kararı verdiği, transferin gerçekleşmesi halinde güzellikleriyle dikkat çeken Zehra Güneş ve Markova'nın aynı takımda buluşacağı ifade edildi.

Güzellikleriyle de dikkatleri için iki yıldız voleybolcunun buluşması halinde Vakıfbank'ın maçlarına ilginin de artacağı belirtiliyor.

İşte Zehra Güneş ve Marina Markova'nın baş döndürücü pozları:

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