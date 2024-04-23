Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi

Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi
Kaynak: Haber Merkezi
Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray çalışmalara başladı.
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Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi 1

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi 2

Cuma günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

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Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi 3

Fenerbahçe'nin Sivasspor beraberliği sonrası puan farkını 4'e çıkaran sarı-kırmızılılar bu maçı da kazanıp maç fazlasıyla 7 puan fark atmak istiyor.

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Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi 4

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar 1 günlük aranın ardından çalışmalarına başladı.

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Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi 5

Okan Buruk yönetimindeki antrenman dört grup halinde 5'e 1 pas yaparak süren idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından 4'e 2 oyunla noktalandı.

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Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi 6
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Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi 7
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Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi 8
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