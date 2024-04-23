Galatasaray'dan Adana Demirspor hamlesi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Cuma günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe'nin Sivasspor beraberliği sonrası puan farkını 4'e çıkaran sarı-kırmızılılar bu maçı da kazanıp maç fazlasıyla 7 puan fark atmak istiyor.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar 1 günlük aranın ardından çalışmalarına başladı.
Okan Buruk yönetimindeki antrenman dört grup halinde 5'e 1 pas yaparak süren idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından 4'e 2 oyunla noktalandı.