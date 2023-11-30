Ronaldo'ya 1 milyar dolarlık dava şoku! Tazminat talep edildi

Editör: Oğuz Yörük

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kripto borsası Binance reklamından dolayı ABD'de 1 milyar dolarlık toplu bir dava ile karşı karşıya.

BBC'nin haberine göre; davacılar, Cristiano Ronaldo'nun kendilerini kripto para birimlerine yatırım yapmaya teşvik eden Binance tanıtımı nedeniyle mali zarara uğrattığını öne sürdü.

Şikayetçilerin ise 1 milyar doları aşan tazminat talebinde bulunduğu kaydedildi.

Binance, Kasım 2022'de Ronaldo ile birlikte ilk "CR7" değiştirilemez kripto varlık (NFT) koleksiyonunu kamuoyuna tanıtmıştı.

İsminin baş harfleri ve forma numarasından oluşan CR7 markalı NFT koleksiyonundaki en ucuz parça Binance'ta 77 dolardan satışa çıkmıştı. Ancak bir yıl içinde bu parçanın değeri 1 dolar seviyesine düştü.

Ronaldo Binance ile ortaklığını duyurduğu bir sosyal medya videosunda, "NFT oyununu değiştireceğiz ve futbolu bir sonraki seviyeye taşıyacağız" ifadeleriyle milyonlarca takipçisine teşvikte bulundu.

TOPLU BAŞVURU YAPILDI

27 Kasım'da ABD'nin Florida eyaleti Bölge Mahkemesi'ne yapılan toplu başvuruda, Ronaldo'nun "Binance ile ortak çalışarak kayıtsız menkul kıymetlerin satışını teşvik ettiği, yardımcı olduğu ve aktif olarak görev aldığı" kaydedildi.

Davacılar, Ronaldo'nun Binance'i tanıtmasının Cayman Adaları'nda kayıtlı olan kripto borsası için ilk haftalarda "aramalarda yüzde 500 artışa" yol açtığını bu durumun kendilerini yanılttığını belirtti.