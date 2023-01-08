Galatasaray maç sonu röportajına çıkmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Galatasaray flaş bir hamlede bulunarak, maç sonu röpartajına çıkmama kararı aldı.

GALATASARAY'DAN '5 YILDIZ' TEPKİSİ

Hürriyet'in haberine göre Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe'nin mixed zone alanına 5 yıldızlı logo koyması sebebiyle, maç sonucu ne olursa olsun, yayıncı kuruluşun maç sonu röportajlarına çıkmayacak.

Fenerbahçe, sezon başında 5 yıldızlı logo kullanma kararı almıştı. Sarı-Lacivertliler, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir" dedi.

Açıklamanın devamında ise "Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyuru gayrimeşrudur. Kulübümüz 23.03.2021 tarihinde bu konuyla ilgili gerekli itirazlarını yazılı olarak beyan ederek başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleri ile birlikte Sayın Federasyonunuza iletmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TFF'YE ÇAĞRIDA BULUNULDU

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmesinin ardından TFF'ye çağrıda bulundu. "Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 06.07.2022 tarihinde, bu sezon itibariyle iddia edilen 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımının hayata geçirildiği www.fenerbahce.org üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirilmiştir" ifadeleri ile açıklamaya başlandı.