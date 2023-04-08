Galatasaray-Beşiktaş maçındaki skandalı Rosetti açıkladı: Türkiye'de VAR çok tehlikeli

UEFA'nın hakem direktörü olan Roberto Rosetti'nin Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak; "Maçı izlerken skandala denk geldim" dediği iddia edildi.

İtalyan hakem hocası kısa süre önce İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte; "VAR'daki sorunların kökeni teknolojik değil. Nasıl uygulandığı. Her ayrıntıyı araştırmak için çok sık VAR'a gidiliyor" ifadelerini kullandı.

VAR'ı bu şekilde kullanmak "tehlikeli" itirafında bulundu. Rosetti'ye göre bu iyi hakemlik değil. "Oyunun ruhunu" hesaba katmayı unutuyor. Aynı röportajda bir keresinde Rosetti, tek bir maçtaki her olayı incelemek için VAR'ı kullanmayı denediğini itiraf etti.

Oyunun kurallarının katı bir şekilde okunması durumunda 7 sarı ve 3 kırmızı kart bulduğunu söyledi. Hangi maç olduğunu açıklamada ama sonrasında, "Bu futbol değil” ifadelerini kullandı.

"Eğer hata açık ve barizse, onu 25 kez izlemek zorunda kalmamalısın" diyen Rosetti. "Evet, bugünlerde neredeyse tüm yanlış kararlar VAR'dan, çünkü en çok baskının olduğu yer orasıdır" demişti. Rosetti, "VAR hakkında sanki süper bilgisayarmış gibi konuşuyoruz, ancak o ekranın arkasında karar verenin hala bir insan olduğunu unutmamalıyız" diyerek uyarılarda bulundu.

Kaynak: Fotospor