Rota ve harita açık, gelsin sandık - Kerim Yılmaz

Millet İttifakı 244 sayfalık Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı. Hukuk, adalet ve yargı ile başlayan metin toplumun tüm dertlerine sebeplerle, çarelerini en ince ayrıntılarına kadar tespit ile çözümleri de bir bir saydı.

Yolsuzlukla mücadele, yönetimde şeffaflık ve denetim en öncelikli alanlar. Derinleşen kriz sarmalındaki ekonomi, finans ve özellikle can yakan genç işsizlik konularında çok iddialı çözümler var.

Bugünkü haliyle halkın kanını emen bir avuç insanı zengin eden KÖİ projeleri, bilim, ar-ge dijital dönüşüm, tersine beyin göçü öncelenmiş. Her alanda ülkemizin üretim potansiyelini, kapasiteye dönüştürecek bir program.

İktidarın önce yoksullaştırıp yardıma muhtaç ederek oy alma anlayışını redle, sosyal devlete yakışır bir politika ile, aile, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gaziler, kadın, gençlik hülasa tüm kesimler düşünülmüş.

AKP giderse yardımlarının kesileceği propagandası da şimdiden boşa düşürülmüş. Milli gelirin %1'nin tarıma ayrılıp çiftçiye mazot desteğinden, köy okullarının açılmasına, zorunlu eğitimde yeni sisteme, ÖSS de tekli yerine çoklu sınava geçilmesine, kadar her şey var.

Sığınmacılardan savunma sanayine, dış politikadan bölgesel güç olma hedefine her konu en ince ayrıntısına kadar açıkça ortaya konulmuş.

Siyasallaşan yargının toplumda kaybettiği itibarını, halkın da ona güvenini sağlamak için yargı kurumunun yeniden yapılandırılmasıyla adaletin, yürütmede de liyakatin tesisi esas alınmış.

Alenen torpille hak edenlerin değil yandaşın kazandığı memurluk sınavlarındaki haksızlıkların gençlerin devletine önce küsmesine ardından da isyanına neden olan mülakatlar kaldırılmış.

Her kesimden her insana dokunan bu programın özü şu; Kral'ın değil kuralın yönettiği bir ülke, aydınlık yarınlar, herkesin onurlu, mutlu, huzurlu eşit yurttaşlar olacağı çoğulcu, katılımcı bir demokratik hukuk devleti vaadi taahhüt edilmiş.

Yönetimde isimlerden çok sistemin önemi vurgulanmış. Modern demokrasiler model alınarak, hukukun üstünlüğü kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargının hakim olduğu bir siyaset ve yönetim anlayışının manifestosu olmuş. Bunun halkta olumlu karşılık göreceği muhakkak.

Çünkü 21 yıllık tek parti iktidarının, devletin, kurumların ve çoğunluk halkın yararına değil zararına olduğu aşikar. Şimdi iletişimin tüm araçlarını kullanarak programı halka anlatmak ve gidilecek sandıkta oylarına sahip çıkarak bu fetret devrini bitirmeye hız vermek gerek.

Merakım şu; aylardır Masanın ayağını sayan, bacağını koparan yandaşlar şimdi ne yapacak? Yürekleri yetiyorsa bizleri ekranlara alıp konuşsak diyorum. Yoksa bu golü aralarındaki kısa paslaşmalarla zor çıkacaklar.

Akıl, ahlak, adalet....