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EYT gelmeden RTÜK reklamına başladı

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada 'EYT yasalaşmadan propaganda talimatı RTÜK'e geldi' dedi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:28
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RTÜK EYT reklamına başladı

EYT gelmeden RTÜK reklamına başladı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla RTÜK’ün kanallara EYT talimatı verdiğini belirtti.

EYT ile ilgili kamu spotu hazırlandığı ve bunun RTÜK'ten onay aldığını söyleyen Taşçı, paylaşımında "EYT yasalaşmadan propaganda talimatı RTÜK’e geldi. Çalışma Bakanlığı şartsız çıkacak denen ama prim gün sayısına kademe getiren EYT yasasını allayıp pullamak için RTÜK’ten onay aldı. Spotun televizyonlarda ücretsiz yayınlanmasını RTÜK’ten Bakanlığın basın müşavirinin vekili istedi" dedi.

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