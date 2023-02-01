EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT'nin komisyonda görüşüleceği tarihi 2 Şubat olarak açıkladı. Teklifin yasalaştıktan sonra Mart ayında ilk maaşların alınması bekleniyor.

EYT kanun düzenlemesinde yer alan yaş ve son anda getirilen kademeli prim Şartı’na EYT’li vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yaş şartına isyan eden Beşiktaş yazılarıyla tanınan Melike Ulus, “8400 gün ödenmiş prim gün sayım, 24 yıllık aralıksız çalışma hayatım var. 1999 Ekim ayında iş hayatına başladım diye ben daha 13 sene mi çalışacağım şimdi ? Bu mu adalet ?” isyan etti.

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlayan çalışanlar emekli olabiliyordu. Fakat kanunda yapılan değişiklik ile bu iki kriterin yanına bir de yaş kriteri eklendi. Böylelikle 1999’da yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle emekli olma yaşı değişti.

EYT'DE KADEMELİ PRİM NE DEMEK?

EYT düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasıyla birlikte kademeli prim gününün ne anlamı geldiği merak edildi. EYT'li olabilmek için kademeli prim günü aranacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT başvuru şartları şunlardır:

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,

5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması,

Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir.