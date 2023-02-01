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EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenlemede yaşa takılan Beşiktaş yazılarıyla tanınan Melike Ulus, “8400 gün ödenmiş prim gün sayım, 24 yıllık aralıksız çalışma hayatım var. Daha 13 sene mi çalışacağım şimdi ? Bu mu adalet ?” diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:20
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Melike Ulus isyan ederek duyurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da son gelişme

EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT'nin komisyonda görüşüleceği tarihi 2 Şubat olarak açıkladı. Teklifin yasalaştıktan sonra Mart ayında ilk maaşların alınması bekleniyor.

EYT kanun düzenlemesinde yer alan yaş ve son anda getirilen kademeli prim Şartı’na EYT’li vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yaş şartına isyan eden Beşiktaş yazılarıyla tanınan Melike Ulus, “8400 gün ödenmiş prim gün sayım, 24 yıllık aralıksız çalışma hayatım var. 1999 Ekim ayında iş hayatına başladım diye ben daha 13 sene mi çalışacağım şimdi ? Bu mu adalet ?” isyan etti.

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlayan çalışanlar emekli olabiliyordu. Fakat kanunda yapılan değişiklik ile bu iki kriterin yanına bir de yaş kriteri eklendi. Böylelikle 1999’da yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle emekli olma yaşı değişti.

EYT'DE KADEMELİ PRİM NE DEMEK?

EYT düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasıyla birlikte kademeli prim gününün ne anlamı geldiği merak edildi. EYT'li olabilmek için kademeli prim günü aranacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT başvuru şartları şunlardır:

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,

5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması,

Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir.

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Hasan
1.02.2023 18:19
3600den kısmı emeklilik hayal mi oldu  
 
Murat ağyar
1.02.2023 18:17
Adalet mi siz hayatınızda ne kadar adilsiniz Acaba  
 
Ali Çevik
1.02.2023 18:10
Çıkacak olan Eyt yasasında 1999 öncesi kısmi emeklilik şartları niye yok madem herşey 1999 öncesine dönecek kısmi emeklilik şartları da dönmesi gerekmiyor mu?bunları da gündeme getirirseniz memnun olu  
 
TÜM YORUMLAR (30)
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