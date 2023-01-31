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EYT’de son gelişme. İşte prim şartları

TBMM Başkanlığı'na sunulan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifinde dikkat çeken bir karara gidildi. EYT’de kademeli prim günü aranacak. Şimdi de EPT ortaya çıktı. Yani 'Emeklilikte Prime Takılanlar'...

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 09:07
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İşte prim şartları. EYT’de son gelişme

EYT’de son gelişme. İşte prim şartları
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EYT'de prim gün şartı ortaya çıktı. Emekli olabilmek için 5 bin güne çıkartmak için kredi çekip yatıranlar, şimdi kara kara düşünüyor. Çünkü emekli olabilmek için gün sayısı yetmiyor. Emekli maaşı alamayacakları için krediyi nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Yeni duruma EPT deniliyor, yani "Emeklilikte Prime Takılanlar".

Şubat ayı içerisinde Meclis’ten geçmesi beklenen düzenlemede kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresi şartı bulunurken, gözden kaçan bir detay dikkat çekti. EYT’de bir de prim gün şartı var.

Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi Meclis’e sunuldu. 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yasalaşması halinde ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Geri kalanlar ise şartları sağladığında emeklilik hakkı kazanacak.

“4 MADDEDEN OLUŞUYOR”

Düzenlemenin detaylarını paylaşan AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, “Düzenleme 4 maddeden oluşuyor. Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor” diye konuştu.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

PRİM GÜN SAYISI EN ÖNEMLİ NOKTA

EYT düzenlemesinde yaş şartı uygulanmayacak ancak prim gün sayısı en önemli nokta. Buna göre SSK’lı kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl hizmet süresini doldurup işe giriş tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında gününü tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ise kadınlarda 20 yıl 7 bin 200 gün, erkeklerde 25 yıl 9 bin gün prim şartı aranıyor.

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ept li barış
31.01.2023 10:24
oyunları dalga dümenleri hiç bitmiyor bunların..  
 
Ahmet
31.01.2023 10:23
insanların duygularıyla oynuyor lar hani 3600 nerde  
 
Mahmut
31.01.2023 10:23
Oy yok  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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