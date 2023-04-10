Rudiger'den flaş Chelsea itirafı

Real Madrid’in Chelsea’den transfer ettiği Alman stoper Antonio Rudiger, Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’ni kazandıkları 2021 kadrosunun Londra ekibinin mevcut kadrosundan çok daha iyi olduğunu söyledi. Bu sezon üç farklı teknik direktörle çalışan ve adeta bir çıkmazda bulunan eski takımının durumunu değerlendiren Rudiger, eski takımıyla karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HİÇ BENZEMİYOR"

İspanyol basınından Marca’ya konuşan Rudiger, “Benim oynadığım Chelsea takımı şu anki takıma hiç benzemiyor. Benim için çok zor bir maç olacağı ortada. Chelsea’nin çok sayıda kaliteli oyuncusu var ancak takımın büyük bir değişim yaşadığı da açık” dedi. Hem Real Madrid hem de Chelsea kritik eşleşme öncesinde oynadıkları lig karşılaşmalarından yenilgiyle ayrılmıştı.