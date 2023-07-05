Ruhsal bağışıklığı güçlü tutmak için 9 kritik öneri. Uzmanı açıkladı

Editör: Murat Öztürk

Uzman Klinik Psikolog ve Diyetisyen Merve Öz, ruh sağlığının da bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olduğunu hatırlatarak, “Ruhsal olarak kötü hissettiğimizde hastalıklara daha kolay yakalanabiliriz. Bu noktada ruhsal bağışıklığımızı güçlendirmenin genel sağlığımıza da yarar sağlar” sözlerini kullandı.

Uzman Klinik Psikolog ve Diyetisyen Merve Öz, ruhsal bağışıklığı güçlü tutmak için 9 önerisini şu şekilde açıkladı:

-Kendinize ruh halinizle ilgili sorular sorun

-Kendinizle iyi geçinin

-Hedeflerinizi belirleyin

-Kendinize vakit ayırın

-Hayır demeyi öğrenin

-Sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi sınırlayın

-Doğada vakit geçirmeye çalışın

-Mümkünse evcil hayvan sahiplenin

-Spor yapın, iyi uyuyun

RUHSAL BAĞIŞIKLIK NEDİR?

Psikolojik sağlamlık Ruhsal bağışıklığı veya psikolojik sağlamlığı, bireyin karşılaştığı sorunlara karşı uyguladığı koruyucu baş etme yöntemleri (koruyucu faktörler) ile hayatındaki risk faktörleri arasındaki birleşim olarak tanımlanıyor.