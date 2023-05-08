Ruhsatsız silah baskını: 145 tutuklama

Gaziantep'te yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken yakalanan bin 168 şüpheli şahıstan 145’i tutuklandı.

Ruhsatsız silah baskını: 145 tutuklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-5 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen asayiş suçları ile ilgili uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 39 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca, 252 adet fişek ele geçirilirken 203 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Operasyon sonucunda, belirlenen olaylara karıştıkları tespit edilen bin 168 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 145’i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken bin 23 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 337 şüphelinin daha yakalanarak adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.

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