Ruhunu arayan Trabzonspor zorla. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trabzonspor’da ilk kez bir oyuncu Süper Lig’de üst üste çıktığı ilk üç karşılaşmada da gol atarak, kulübün arşivine adını yazdırdı: Nijeryalı Paul Onuachu.

Bu oyuncunun 2'nci dakikada kornerden gelen topu, ön direkte yükselerek kafasıyla kaleci Erdem ile birlikte içeri sokan Onuachu’nun, bu erken golünden sonra şoku üzerinden atmaya çalışan Pendikspor takımı, meşin yuvarlağı rakip alana taşımaya başladı.

Rakip sahada son paslarda yaptığı tercih hatası, İstanbul ekibine zaman zaman sıkıntı yarattı.

Her iki takımın karşılıklı atakları, oyunu bu yarıda genelde orta alanda çok sıkıştırdı.

Karşılaşmanın üçte birlik bölümü tamamlanmadan; Bordo Mavililer, Bakasetas ile kullandığı serbest atıştan 2. golü buldu. Kırmızı Beyazlıların, bu pozisyonda kurduğu barajın arkasında yerde yatan Endri Çekici’nin ayak ucuna vuran top, kalecileri Erdem’i kontrpiyede bırakınca top filelerle kucaklaştı.

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Bu dakikalarda, net gol pozisyonları veren konuk ekibin bu hatalarından Trezeguet, üç kez faydalanamadı. Çünkü bu üç pozisyonda da resmen egoistlik yaptı, yapmasaydı ev sahibi başka bir gol daha bulurdu. Kaybedecek bir şeyimiz yok diye düşünen Pendikspor, korkmadan ev sahibinin üzerine gitmekte ısrar etti.

Yedikleri 2. gole istemeden de olsa katkı veren Endri Çekici, takımının da tek golünü kaydederken, adeta vicdanını rahatlattı. Bu golden hemen önce Pendiksporlu Midtsjö’nün, Batista Mendy’i kolundan tutup bariz indirmesine ise faul çalmayan orta hakem Bahattin Şimşek’in, başına eylül ayının bu son gününde sanırım güneş girdi!

Skor 2-1 olduktan sonra daha derli toplu oynamaya başlayan Pendikspor ‘Beraberlik’ neden gelmesin diyerek, oyunu ev sahibinin sahasına yıkmaya çalıştı.

Geçen hafta Hatayspor deplasmanında 2-0 galip iken, karşılaşmayı son 20 dakikada yediği gollerle 3-2 kaybeden Trabzonspor’da; bu maçın ilk 11’ indeki tek değişiklik, Abdülkadir’in yerine Trezeguet ile oyuna başlanmasıydı.

Trabzonspor’un karşısına, ilk kez rakip teknik adam olarak çıkan Bordo Mavililerin önemli kadrolarındaki oyuncularından olan Osman Özköylü, Trabzon’dan üç olmasa da tek puanla İstanbul’a dönmenin hesabını yaptı.

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Karadeniz ekibinin, orta sahasında Yunanlı Sioipis gibi savaşan ve rakipten top çalan zihniyette bir oyuncu olmazsa, bu takımın her hafta işi zor söyleyeyim!

Bjelica, eğer bunu görmüyorsa gözlük markasını değiştirmeli!

Bu 90 dakikada Trabzonspor’un dördü sakat, bir de hazır olmayan (N.Pepe) oyuncusu olmasa da, Pendikspor’un da üç oyuncusu sakat oldukları için kadroda yoktu.

Karşılaşmanın üçte birlik son bölümünde; tüm hatlarıyla oyunu konuk ekibin yarı alanına yıkmaya çalışan Bjelica’nın ekibi, bu dakikalarda sahadan çıkan ve giren oyuncu varyasyonları yaptı.

Pendikspor’un sahadaki tetikçisi rolünde olan Norveçli Midtsjö, attıkları ilk gol öncesinde Mendy’ye bariz faul yaparak indirmiş, Bahattin Şimşek buna rağmen golü vermişti. Aynı oyuncu 70. dakikadan sonra Mendy’ye yaptığı preste, yüzüne çarpan Mendy’in eli nedeniyle, kendini yere atıp film icabı kıvranmaya başlayınca! Bu 90 dakikanın en kötülerinden Bahattin Şimşek, bu tuzağa yine düşerek Mendy’yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Bordo Mavililer, son 20 dakika 10 kişi kalınca, daha temkinli oynamaya ve skoru korumaya gitti. Ligin dibinde yer alan Pendikspor ise Bordo Mavililerin üzerine daha fazla gelmeye başladı.

Pendikspor’un son dakikalarda kaçırdığı gol pozisyonlarında, Uğurcan iyi işler yaptı, beraberlik golüne izin vermedi, arkadaşlarına özellikle Bjelica’ya nefes aldırdı.

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde karşılaştığı 62 farklı kulübü de, Trabzon’da mağlup etmişti. Trabzon’da, ilk kez Süper Lig’de karşılaştığı Pendikspor’da, 63’ üncü farklı kulüp olarak mağlup gitti.

Trabzonspor’un son haftalardaki garip tarafı ise; orta hakemin yanlış kararlarına eskisi gibi takım halinde ısıran, sesini çıkaran ve itiraz eden doğru dürüst kimse yoktu. Adeta ‘’Ruhsuzluk ve konsantre eksikliği’’ adlı belgeselinin oyuncuları gibiydi!