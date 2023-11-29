Rus anne ile kızı sarp arazide bulundu. Çarşafa sarıp kayalığın arkasına gizlemişler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İçmeler Tavşanburnu mevkisindeki sarp arazide çarşafa sarılıp bağlanmış iki ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.
Cesetlerden birinin kayanın arkasına gizlendiği, diğerinin ise arazi üzerinde bulunduğu tespit edildi.
Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle cesetler bulunduğu yerden çıkarılıp Bodrum Belediye Cenaze Hizmetleri aracına alındı.
Rus uyruklu anne ve çocuğuna ait olduğu değerlendirilen iki ceset otopsiye gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.