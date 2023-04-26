Alman uçakları Rus uçaklarına karşı havalandı. Baltık Denizi'nde kapıştılar

Editör: Erhan Songür

Reuters'in bildirdiği habere göre, transponder sinyalleri olmadan uçan üç Rus askeri uçağı, Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında durduruldu. Transponder; hava araçlarında bulunan, radyo frekansı ile sorgulandığında bir yanıt üreten ve yayınlayan elektronik cihaz anlamına geliyor.

Rus askeri uçaklarının düzenli olarak Kaliningrad'a gidip geldiği için bu tür karşılaşmalar bölgede rutin olarak gerçekleştiği belirtildi.