Alman uçakları Rus uçaklarına karşı havalandı. Baltık Denizi'nde kapıştılar

Almanya Hava Kuvvetleri, üç Rus savaş uçağının, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin de desteğiyle birlikte Baltık Denizi üstünde engellendiğini duyurdu.

Alman uçakları Rus uçaklarına karşı havalandı. Baltık Denizi'nde kapıştılar

Editör: Erhan Songür

Reuters'in bildirdiği habere göre, transponder sinyalleri olmadan uçan üç Rus askeri uçağı, Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında durduruldu. Transponder; hava araçlarında bulunan, radyo frekansı ile sorgulandığında bir yanıt üreten ve yayınlayan elektronik cihaz anlamına geliyor.

Rus askeri uçaklarının düzenli olarak Kaliningrad'a gidip geldiği için bu tür karşılaşmalar bölgede rutin olarak gerçekleştiği belirtildi.

Alman Hava Kuvvetleri, iki Sukhoi Su-27 savaş uçağı ve bir Ilyushin Il-20 uçağının Alman ve İngiliz kuvvetleri tarafından tespit edildiğini belirterek, uçağın uçuş sırasındaki birkaç görüntüsünü paylaştı.

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