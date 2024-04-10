Rus Büyükelçiliği saldırganının cezası belli oldu

Kaynak: Nexta
Rus Büyükelçiliği saldırganının cezası belli oldu
Litvanya'nın Vilnius şehrindeki Rusya Büyükelçilik binasına yapılan saldırının faili bugünkü duruşmadan sonra tutuklandı.

Vilnius'taki Rusya Büyükelçiliği binasına 7 Nisan gecesi kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atılmıştı. Saldırıda binanın dış cephesi hasar görmüş ve aynı türden bir saldırı 8 Nisan gecesi de tekrarlanmıştı.

Litvanya polis ekiplerinin uğraşları sonucunda yakalanan 49 yaşındaki zanlı, beklenenin aksine Litvanya vatandaşı çıkmıştı.

Halihazırda sabıka kaydı olmayan zanlı özel mülke zarar vermekle yargılandığı Vilnius Bölge Mahkemesi tarafından üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Fail duruşmadaki ifadesinde çok sarhoş olduğunu ve aksiyon ihtiyacından dolayı böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

gk0lio4waaajegg.jpeg

Son Haberler
Haniye’nin oğullarının öldürüldüğü haberini aldığı an. Tüm dünyada yankılandı Dünya
Haniye’nin oğullarının öldürüldüğü haberini aldığı an. Tüm dünyada yankılandı
Yoga yapan kadınlara eşlik eden flamingo viral oldu Video
Yoga yapan kadınlara eşlik eden flamingo viral oldu
Azerbaycan ile Slovakya iş birliğine hazır Dünya
Azerbaycan ile Slovakya iş birliğine hazır
Taş aşeren hamile kadının videosu görenleri şaşırttı Video
Taş aşeren hamile kadının videosu görenleri şaşırttı
Yazar Eylem Tok'un oğlunun can aldığı yerde 2 ölümlü kaza! Gündem
Yazar Eylem Tok'un oğlunun can aldığı yerde 2 ölümlü kaza!
Ukrayna kadınlara zorunlu askerliği gündemine aldı Dünya
Ukrayna kadınlara zorunlu askerliği gündemine aldı
Hayvansever kadın sıkılan köpeğini bebek gibi sırtında taşıyarak gezdirdi Video
Hayvansever kadın sıkılan köpeğini bebek gibi sırtında taşıyarak gezdirdi