Rus Büyükelçiliği saldırganının cezası belli oldu

Vilnius'taki Rusya Büyükelçiliği binasına 7 Nisan gecesi kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atılmıştı. Saldırıda binanın dış cephesi hasar görmüş ve aynı türden bir saldırı 8 Nisan gecesi de tekrarlanmıştı.

Litvanya polis ekiplerinin uğraşları sonucunda yakalanan 49 yaşındaki zanlı, beklenenin aksine Litvanya vatandaşı çıkmıştı.

Halihazırda sabıka kaydı olmayan zanlı özel mülke zarar vermekle yargılandığı Vilnius Bölge Mahkemesi tarafından üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Fail duruşmadaki ifadesinde çok sarhoş olduğunu ve aksiyon ihtiyacından dolayı böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.